Милиция будет охранять участки до окончательного вывоза бюллетеней

Милиция будет охранять все без исключения избирательные участки до окончательного вывоза бюллетеней и избирательной документации. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

В частности в сообщении отмечено: "Учитывая предвзятую информацию, которая была распространена в СМИ относительно якобы преждевременного снятия охраны избирательных участков МВД заявляет о следующем:

В соответствии с действующим законодательством охранять избирательные участки работники милиции будут до полного завершения работы участковой избирательной комиссии. А после установления результатов голосования на избирательном участке работники милиции будут сопровождать транспортировку избирательных документов к соответствующей территориальной избирательной комиссии, обеспечивая охрану этой документации (ч. 1 статьи 74 Закона Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей").

После завоза бюллетеней в помещения территориальных и участковых избирательных комиссий, они круглосуточно охраняются до окончательного вывоза бюллетеней и избирательной документации из помещений избирательных участков.

Кроме охраны помещений, работники милиции обеспечивают сопровождение членов избирательных комиссий во время перевозки ими бюллетеней от места их изготовления к территориальным и участковым избирательным комиссиям, а после завершения выборов – в обратном направлении".