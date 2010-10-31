Член Одесского горизбиркома получил удар по голове

Сегодня около трех часов ночи один из членов Одесской городской территориальной комиссии был госпитализирован с травмой головы, сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в области.

«Травма не имеет отношения к избирательному процессу: член теризбиркома получил удар по голове, когда ночью возвращался домой, - уточнили в ЦОС. - По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка».

Как стало известно УНИАН из достоверных источников, пострадал от жестокого нападения член горизбиркома Владимир КОСЮК.

Именно по этому поводу премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на брифинге, что по факту избиения в Одессе члена территориальной избирательной комиссии будет проведено детальное расследование. «И те, кто это сделал, будут найдены обязательно и наказаны в соответствии с тяжестью содеянного», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что случай избиения в Одессе члена избиркома является единичным. «Это единичный случай из таких возможных нарушений, но расследование по этому факту будет проведено очень детально и те, кто это сделал, будут найдены и обязательно наказаны», - заявил он.