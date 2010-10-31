В избиркоме Симферополя жалуются, что коммунисты не дают работать

Председатель комиссии избирательного участка №59 в Симферополе Светлана ПОНОМАРЕНКО опровергает информацию КПУ о готовящемся массовом вбросе бюллетений.

«Это неправда», - сказала она в комментарии УНИАН.

Пресс-служба крымского Рескома КПУ утверждает, что на участке выявлены 153 поддельных бюллетеня для голосования на дому. «Несмотря на замечания наблюдателей, машина с поддельными бюллетенями и урнами выехала для голосования. Чтобы предотварить фальсификацию, за ней выехала машина с наблюдателями, которую по дороге заблокировали три экипажа ГАИ. Машина с поддельными бюллетенями и урнами скрылась в неизвестном направлении», - сообщила пресс-служба.

«У нас было 153 заявление о голосовании на дому от инвалидов, людей пожилого возраста, проголосовали только 13 человек. Они (представители КПУ) нам не давали работать. Это начиналось с девяти утра и до полшестого вечера. Всего у нас около 2800 избирателей», - сказала С.ПОНОМАРЕНКО.