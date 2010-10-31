На Киевщине готовятся погромы избирательных участков?

Председатель Киевской областной организации партии «За Украину!» Евгений ЖОВТЯК обратился в МВД с требованием усилить охрану избирательных участков № 23 и №24 в поселке Коцюбинское Ирпинского городского совета.

Об этом он сообщил официальному сайту «За Украину!».

«Мои источники в правоохранительных органах сообщили, что по окончании голосования, в 22:00, милиционеры, присутствующие на участках, будут отозваны своим начальством», - сказал Е.ЖОВТЯК.

«Вместе с тем, уже сейчас там скапливаются группы «бритоголовых» на автомобилях, которые готовятся громить избирательные участки №23 и №24, как только их покинет милиция. Поэтому я обратился в правоохранительные органы с требованием усилить охрану этих участков», - отметил председатель Киевской областной организации партии «За Украину!».

«Нам удалось остановить в Киевской области «карусельщиков» из Бердянска. Поэтому люди, которые организуют фальсификации, будут прибегать к погромам», - убежден Е.ЖОВТЯК.

Он также призвал журналистов и международных наблюдателей прибыть на эти участки, чтобы не допустить провокаций и погромов.