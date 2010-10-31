ПР: экзамен на демократию Украина сдала если не на отлично, то на хорошо

Экзамен на демократию Украина на местных выборах сдала если не на отлично, то на хорошо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Он отметил: «Если оценивать эти выборы по сравнению с другими выборами, то они проходят более организовано, меньше резонансных событий, которые мы наблюдали очень часто, что было связано с политической борьбой, с противостоянием».

Ю.МИРОШНИЧЕНКО заметил, что на местных выборах «меньше очереди, хотя они все-таки существуют».

Он подчеркнул, что выборы проходят «спокойно, избирателям не мешают выразить свое волеизъявление».

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, иногда имеют место голосование за пределами кабинок, но это не фиксируется наблюдателями как серьезное нарушение, поскольку избиратели «голосуют без какого-либо вмешательства, без какого-либо принуждения». По его словам, такое голосование связано с тем, что люди не хотят стоять в очередях.

Как отметил депутат, сейчас очень важно, чтобы «подсчет голосов произошел прозрачно, чтобы можно было объективно установить результаты, чтобы не провоцировать после выборов каких-то конфликтов, не дискредитировать в глазах общественности друг друга».

«Тот экзамен на демократию, который сдала Украина на местных выборах, я считаю, сдан если не на отлично, то на хорошо», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.