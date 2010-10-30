Выборы в Киевский облсовет признают недействительными?

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ не исключает, что выборы в Киевский областной совет могут быть признаны недействительными в связи с конфликтной ситуацией вокруг списков кандидатов в депутаты якобы от партии «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня журналистам в ЦИК.

«По моему мнению, ситуация, действительно, достаточно конфликтна, и перспективы для того, чтобы были поставлены под сомнение результаты этих выборов, абсолютно присутствуют», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнула, что считает неправомерными действия Киевской ТИК, которая отказалась принимать к сведению информацию об исключении партийцев из рядов «Батькивщины».

«По моему мнению, действительно неправомерным был в свое время и отказ Управления юстиции принимать к сведению информацию», - отметила она.

Заместитель председателя ЦИК добавила, что Центральная избирательная комиссия будет отслеживать решение Киевской ТИК относительно возможной отмены регистрации кандидатов в депутаты от партии «Батькивщина» во главе с Владимиром МАЙБОЖЕНКО.

«Если будет отменена регистрация, то в бюллетенях будет проставлен штамп «выбыл», - отметила она.

В то же время в Киевской территориальной избирательной комиссии пока не подтвердили, что сегодня на заседании планируется рассмотреть вопрос об отмене регистрации кандидатов в депутаты от партии «Батькивщина» В.МАЙБОЖЕНКО.

Киевская областная ТИК находится в помещении Киевской областной государственной администрации.

Помещение охраняется сотрудниками спецподразделения «Беркут», которые не допустили журналистов в помещение ТИК для получения информации о возможном сегодняшнем заседании и повестке дня.

Спустя некоторое время к журналистам вышел помощник председателя ТИК Александр ПШЕНИЧНЫЙ, который пообещал в течение дня предоставить информацию по этому поводу.