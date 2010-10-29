Экс-мэр Одессы: дело не в Гурвице, беспокоит судьба города

Бывший городской председатель Одессы Руслан БОДЕЛАН не видит среди конкурентов нынешнего мэра Эдуарда ГУРВИЦА тех, кто сможет улучшить ситуацию в городе после местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОДЕЛАН, прибывший в Одессу на празднования по случаю годовщины основания Ленинского комсомола, заявил в эксклюзивном интервью телекомпании «РИАК».

«Кто может изменить ситуацию к лучшему? Изо всех тех кандидатов, которые есть сейчас, и кто борется с господином ГУРВИЦЕМ, - я просто затрудняюсь с ответом, я не вижу такого кандидата», – сказал он.

Р.БОДЕЛАН, размышляя о предстоящих выборах и делясь впечатлениями от обещаний знакомых ему кандидатов в мэры, в частности, заявил: «Я очень переживаю за результаты голосования. И очень хочется сказать людям: голосуйте не сердцем, голосуйте умом. Проанализируйте все то, что вам говорят».

Он считает, что «популистские решения» городского головы ничего в городе не изменят.

«Нельзя говорить, что завтра будет увеличен бюджет в два раза. Нельзя говорить, что завтра повысят пенсии. Нельзя говорить, что завтра повысят заработную плату. Нельзя! Потому что это невозможно! Нужно людям сказать, что завтра вы затянете пояса. Это завтра так и будет, и я с сожалением вынужден это сказать одесситам. А когда мне говорят, что мы, мол, то и то сделаем, построим детские площадки - то всё это чепуха», - сказал Р.БОДЕЛАН.

Он также высказал возмущение методами ведения предвыборной кампании в Одессе. «Мне говорят сейчас: «Ты что - ГУРВИЦУ сочувствуешь?» Да дело не в ГУРВИЦЕ. Я отбросил все эмоции: любовь - нелюбовь к ГУРВИЦУ. Меня сейчас это совершенно не волнует. Меня беспокоит судьба города: как он дальше будет развиваться, и как будут решаться проблемы. Поэтому обливание грязью я считаю недостойным фактором для любого кандидата, который его не красит, а наоборот, принижает его значимость как политика, как государственного деятеля», – заявил бывший мэр Одессы.

Р.БОДЕЛАН в интервью «РИАК» также признался, что приехал в Одессу навсегда.

Как сообщал УНИАН, Р.БОДЕЛАН в мае 2005 года эмигрировал в Российскую Федерацию, т.к. 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Р.БОДЕЛАНУ инкриминировалось подписание незаконного договора с одесской фирмой "Белая акация", которым предусматривалась передача ей в пользование земельных участков для размещения рекламных щитов. По сообщениям правоохранительных органов, причиненный этой операцией ущерб для казны составлял около полумиллиона гривен.

В РФ он принял российское гражданство и стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.

9 апреля 2010 г. Р.БОДЕЛАН возвратился в Одессу. Но, по его словам, тогда он не был намерен оставаться в Одессе и заявил, что вернется в Санкт-Петербург.