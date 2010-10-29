В Кременчуге из-за одного слова перепечатают 180 тысяч бюллетеней

В Кременчуге Полтавская области из-за технической ошибки будет перепечатано 180 тысяч бюллетеней по выборам мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Кременчугской территориальной избирательной комиссии Светлана УСЕНКО.

По ее словам, в последней строчке бюллетеня, где должно быть написано: «Не підтримую жодного з кандидатів» оказалось лишнее слово «партій».

«Там написано «Не підтримую жодного з кандидатів партій». Как это произошло, мы пока не знаем. Системный администратор, который работает в городской избирательной комиссии, утверждает, что отсылал информацию в типографию по электронной почте после утверждения содержания бланков избиркомом. Каким образом возникла ошибка сказать никто пока не может», - сказала С.УСЕНКО. По ее словам, бюллетени по выборам мэра Кременчуга уже отозваны с комиссий и будут отвезены в Кременчугскую городскую типографию, где печатались.

«Типография уже начала печать правильного бюллетени. Их напечатают 180 тыс. штук. Бумага в типографии есть. Я уже сообщила о случившемся в СБУ», - сказала С.УСЕНКО.