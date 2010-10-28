Тимошенко: ни один наш фермер не сможет купить землю
Мораторий отменять преждевременно
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает преждевременной отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Виннице.
"Ни один наш фермер, ни один наш аграрий, наши украинские предприятия не в состоянии будут конкурировать в деньгах на покупку этой земли", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее мнению, перед тем как отменять мораторий, необходимо принять пакет законопроектов, которые обеспечат прозрачный рынок купли-продажи земель, создадут благоприятные условия для владельцев земельных участков.
Как сообщал УНИАН, 19 января с.г. парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать.
2 февраля с.г. на сайте Верховной Рады был обнародован закон о продлении моратория на продажу земли до 2012 года.
Мораторий должен быть отменен с 1 января 2011 года.