Машину тернопольского мэра протаранил пьяный студент на БМВ

Водитель, который вчера врезался в автомобиль «Нисан», который обслуживает городского голову Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, находился в нетрезвом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе общественных связей управления милиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, ДТП совершил студент заочного отделения одного из вузов Тернополя, житель города Волочиск Хмельницкой области. Управляя автомобилем «БМВ», он не соблюдал безопасную скорость и, поскольку не учел ситуацию на дороге, въехал в автомобиль «Нисан». Последний, по информации отдела общественных связей, в результате аварии получил незначительные повреждения – разбиты левый задний фонарь, бампер, повреждено крыло.

Работники милиции составили на жителя Хмельницкой области протоколы по статьям 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и 124 (нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, 27 октября около 23.00 в автомобиль мэра Тернополя сзади на большой скорости въехала иномарка. Самого Р.ЗАСТАВНОГО в это время в автомобиле не было. Мэр заявил, что расценивает ДТП как покушение и провокацию в отношении него «как лидера этой гонки на должность городского головы».