«Слабо» лишь в 2 областях - пресса оценила применение админресурса

Еженедельник «Комментарии:» оценил уровень применения админресурса в предвыборной кампании в регионах по шкале «слабое», «среднее» и «сильное».

По мнению аналитиков издания, слабое применение админресурса характерно лишь для двух регионов – Винницкой и Ривненской областей. Сильное применение админресурса отмечено во Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской областях и АР Крым. В остальных регионах применение админресурса «Комментарии:» оценили как «среднее».

При этом еженедельник приводит примеры нарушений избирательного законодательства по каждой области.