Томенко увидел, что Янукович повторяет ошибку Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что нынешняя украинская власть “не творчески” копирует российские проекты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом сказал в среду в эфире программы «Правда с Виталием Портниковым» на канале TВi, комментируя очередную инициативу власти относительно создания экспертной группы с привлечением российских специалистов, которые бы разработали новый совместных для двух стран формат учебников по математике, физике, химии, астрономии и истории.

Н.ТОМЕНКО отметил, что после анализа главных принципов и инициатив нынешней украинской власти становится очевидным, что их действия «выглядят фактически как нетворческое копирование российских проектов».

«Это и возвращение к Конституции 1996 года, и принципы взаимоотношений с оппозицией и средствами массовой информации, и вплоть до инициативы проведения в Украине зимней Олимпиады по примеру России», - отметил он.

«Если дело пойдет так и дальше, то скоро учителей, научных работников и государственных служащих нужно будет отправлять на стажировку не в страны Евросоюза, а в Россию», - считает вице-спикер.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил: «Неоходимо предостеречь Президента В.ЯНУКОВИЧА от ошибочности такого подхода, как, кстати, и подхода предыдущего Президента относительно идеализации американской модели как образца для Украины».