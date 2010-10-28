Депутат Кожара прогнозирует 1 ноября "войну заявлений" о выборах

Народный депутат Украины Леонид КОЖАРА (фракция Партии регионов) считает, что 1 ноября в Украине будет «война разных заявлений» относительно демократичности выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пресс-центре центрального штаба Партии регионов на местных выборах.

Л.КОЖАРА отметил, что в ЦИК зарегистрировано 490 международных наблюдателей на местных выборах, которые состоятся 31 октября текущего года.

По его словам, это «более чем в 10 раз меньше, чем на президентских выборах».

Л.КОЖАРА считает, что такое небольшое количество наблюдателей объясняется, в частности, тем, что на местных выборах действует более 12 тысяч избирательных участков, и чтобы «составить более-менее правдивую картину» международные организации должны иметь в Украине 24 тысячи наблюдателей. «Ни одна международная организация не может этого обеспечить – ОБСЕ, Совет Европы, ООН», - сказал Л.КОЖАРА.

Он отметил, что в такой ситуации ОБСЕ не сможет «проводить наблюдение, чтобы составить более-менее правдивую картинку. ОБСЕ нужны тысячи наблюдателей, а это невозможно ни с финансовой, ни с организационной точки зрения».

Л.КОЖАРА сообщил, что во время выборов в Украине будет три группы наблюдателей. Первая – представители отдельных государств, которые представлены сотрудниками посольств, или делегированными ими лицами. По его словам, это будут представители Польши, России, США, Венгрии, Германии, Франции, Канады, Нидерландов, Турции, Казахстана, Великобритании.

Вторая группа – это наблюдатели от международных организаций, которые представляют правительства государств – Конгресс местных и региональных властей Европы, Межпарламентская ассамблея СНГ, Европейский парламент и ОБСЕ.

По словам Л.КОЖАРЫ, к третьей группе относятся неправительственные международные организации. Он считает, что эти организации «имеют ту или иную политическую симпатию».

Л.КОЖАРА отметил, что «в большинстве заявлений от неправительственных организаций будет читаться определенное расположение к политическим силам».

Он подчеркнул, что поскольку ОБСЕ и другие европейские международные институты фактически не будут представлены как наблюдатели на местных выборах 31 октября, то «к сожалению, первого числа мы услышим войну разных заявлений, которые будут склонять общественное мнение в Украине к той или иной политической силе».