В мае продолжится дальнейшее плавное подорожание нефтепродуктов в Украине

Анализ цен на нефть на мировом рынке в ближайший месяц дает основания для прогнозирования дальнейшего плавного подорожания нефтепродуктов в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО "ТНК-ВР Украина" со ссылкой на генерального директора ООО "ТНК-ВР Коммерс" Феликса ЛУНЕВА.

В сообщении отмечается, что в конце апреля - начале мая стоимость нефтепродуктов в украинской рознице повысилась на 5-8%.

"Повышение экспортной пошлины на нефть – одна из причин (подорожания нефтепродуктов в Украине). Но основная – это дороговизна нефтяного сырья в мире. Стоимость нефти, которую покупают отечественные НПЗ в России для переработки, определяется исходя из мировых котировок Brent и Urals. Стоимость импортного топлива, которое играет на нашем рынке значительную роль и непосредственно формирует крупнооптовую цену, базируется на котировках Platts. Прайсы НПЗ и АЗС будут зависеть от стоимости для Украины российской нефти и импортных нефтепродуктов", – сказал Ф.ЛУНЕВ.