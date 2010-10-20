Под окнами Азарова кричат «Мы хотим иметь секонд-хенд!»

Перед зданием парламента около 300 человек протестуют против намерения правительства запретить ввоз секонд-хенда.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором митинга является Ассоциация дилеров секонд-хенда.

Участники акции выкрикивают лозунги: «Мы хотим иметь секонд-хенд!», «Не лишайте нас работы!».

Кроме того, на заборе перед парламентом вывешены плакаты с надписями: «Я против закрытия секонд-хенда, а ты?», «Изменения в Таможенный кодекс – это запрещение секонд-хенда», «А ты, депутат, за народ или против?».

Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса предусматривается запрет на импорт секонд-хенда. Автором этой нормы является Государственный комитет регуляторной политики и предпринимательства, представители которого неоднократно называли деятельность секонд-хендов прикрытием для контрабанды и конкурентом отечественной легкой промышленности.