Дружба Януковича с Чавесом не понравится Европе и Америке?

Бывший министр иностранных дел, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает сомнительными политические и экономические основы активизации украинско-венесуэльских отношений, что может привести к ухудшению отношений Украины с США и Европейским Союзом.

Об этом Б.ТАРАСЮК заявил журналисту УНИАН, комментируя результаты визита Президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА в Украину.

Он отметил, что У.ЧАВЕС является лидером, с которым не общается весь демократический мир.

«Нынешняя украинская власть демонстрирует во внешней политике свои свободные взгляды, тогда как внутри страны обслуживает интересы крупного капитала, крупного бизнеса, что является несовместимым», - сказал Б.ТАРАСЮК. По его мнению, «очевидной мотивацией таких контактов является желание Кремля».

«И не случайно, что ЧАВЕС заявил о том, что он приглашает Украину к добыче нефти и газа в месторождениях в Венесуэле, как это делает Россия», - отметил экс-министр иностранных дел.

В то же время Б.ТАРАСЮК заявил, что у него лично «вызывает сомнение экономическая основа добычи нефти и газа в Венесуэле». «И в случае транспортировки нефти в Украину – какой будет большой цена…», - констатировал он.

В связи с этим Б.ТАРАСЮК заявил о большей экономической целесообразности для Украины закупать энергоносители в других странах.

А относительно добычи нефти и газа, отметил он, то для Украины это выгоднее делать, например, в Ливии и Египте, власти которых также приглашают Украину для такого сотрудничества.

«Очевидно, что здесь нет никакой экономической выгоды, а есть лишь политический расчет. Вызывает сомнение целесообразность такого политического расчета, тем более, что он может привести к ухудшению взаимоотношений Украины с Вашингтоном и Брюсселем», - резюмировал Б.ТАРАСЮК.