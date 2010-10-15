Власти Одессы будут призывать людей не ходить на выборы?
Эксперт видит политический накал
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что на предстоящих местных выборах команда городского головы Одессы будет пытаться максимально снизить явку избирателя, манипулируя его мотивацией.
Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.
По мнению эксперта, для этого могут использоваться тезисы о том, что «дальше может быть только хуже», что «аппетиты вновь пришедших будут выше» и т.п.
А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что задача команды мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА – убедить протестный электорат в том, что смена власти ни к чему не приведет, а если и будут изменения, то только к худшему. В то же время, считает эксперт, «люди намерены голосовать не за оппонентов Э.ГУРВИЦА, а, в первую очередь, против самого мэра».
В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, накал политической борьбы в Одессе настолько высок, что явка может быть сопоставимой с выборами Президента в начале 2010 года. «Здесь вряд ли возможна низкая явка или пассивность избирателя. Именно поэтому наиболее эффективными методами воздействия на электорат могли стать конструктивные избирательные технологии, которые так и не были использованы», - отмечает А.ГОЛОБУЦКИЙ.