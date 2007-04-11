Гайдук уверен, что с Януковичем должны разбираться правоохранители

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК уверен, что Президент Виктор ЮЩЕНКО приостановит действие постановления Кабинета министров об отказе финансировать досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для СМИ В.ГАЙДУК подчеркнул, что в этой ситуации – отказом правительства выполнять указ Президента - должны разбираться правоохранительные органы.