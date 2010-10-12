Из перечня платных услуг в вузах выбросили пересдачу экзаменов

Кабинет министров Украины изменил постановление о перечне платных услуг для студентов, изъяв ряд соответствующих положений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Все вопросы об отмене (платных услуг в вузах – УНИАН) урегулированы. Я думаю, что просто нужно внимательнее относиться к перечню этих платных услуг. Нужно вообще минимизировать платные услуги. Но если речь идет о том, что часть образования коммерческая, нужно предварительно регулировать правила игры, до вступительной кампании», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что по этому вопросу нужно пересматривать еще много положений.

В то же время В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил, что, в частности, отменены такие платные услуги, как пересдача экзаменов, пользования Интернетом, а также финансирование лабораторных работ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 августа принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, принадлежащими к государственной и коммунальной форме собственности».

Согласно документу, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведения пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись с одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, вуз имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; за предоставление в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроков; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроков и др.

11 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался категорически против введения новых платных услуг для студентов и требовал от Н.АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

Сегодня во многих городах студенты проводят акции протеста против введения платных услуг в вузах.