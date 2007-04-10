Янукович не считает досрочные выборы чем-то чрезвычайным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что политический кризис в Украине создан искусственно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью польскому изданию “Rzeczpospolita”.

“Наше государство переживает очередной политический кризис, который, по моему глубокому убеждению, создан искусственно. Как известно, 2 апреля сего года Президент Украины подписал Указ “О досрочных выборах Верховной Рады Украины”. При этом он не провел никаких консультаций с правительством”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, премьер-министр не считает досрочные выборы “чем-то чрезвычайным”. “Но при одном условии – если они происходят в строгом соответствии с законами и Конституцией. К великому сожалению, как раз это принципиально важное условие и не соблюдено в Украине”, - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что глава государства не “может по своему усмотрению распускать украинский парламент – Верховную Раду, даже если его об этом просит его собственная политическая сила, которая сегодня находится в оппозиции”.

При этом он сослался на статью 90 Конституции Украины, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций (большинство), в течение 60-ти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров или в течение 30-ти дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

“На время издания Президентом В.ЮЩЕНКО указа о роспуске парламента в Украине не было ни одного из этих условий. Таким образом, речь идет о нарушении Конституции. Именно это и предопределяет всю серьезность ситуации. Ведь неконституционное решение главы государства, принятое по принципу политической целесообразности, может привести к очень серьезным последствиям, даже – к гражданскому противостоянию”, - прогнозирует В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, премьер-министр убежден, что выход из кризиса должен быть исключительно в правовой плоскости с четким соблюдением принципов демократии. “Сейчас запрос парламента о конституционности указа Президента от 2 апреля рассматривает Конституционный Суд. Было бы со всех точек зрения лучше, если бы Президент В.ЮЩЕНКО, согласно закону, проконсультировался с Конституционным Судом до принятия своего решения. Спросил, имеет ли он право по другим причинам, чем те, которые определены Конституцией, распускать парламент. Однако, этого не случилось”, - объяснил он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что правительство, парламентская коалиция и он лично примут любое решение Конституционного Суда. “Ожидаем этого от всех участников политического процесса в Украине”, - заявил премьер-министр.

По его словам, в любом случае выборы не могут состояться 27 мая. “Если, конечно, речь идет о честных и демократических выборах – следует решить очень многие технические вопросы, сформировать избирательные комиссии”, - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ еще раз призвал Президента Виктора ЮЩЕНКО “отбросить язык ультиматумов и вернуться за стол переговоров”.

“Украина – большое европейское государство, исповедующее традиции демократии и толерантности, где действует верховенство права. Со своей стороны, как премьер-министр я буду осуществлять те долгожданные и крайне необходимые структурные реформы, в которых так нуждается Украина, использую все предоставленные мне Конституцией и законами Украины рычаги для улучшения жизни людей, выполнения обязанностей Украины перед международным сообществом, соблюдения Закона, демократии и порядка”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.