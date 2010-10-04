Янукович: мы хотим ехать в Азию через Россию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности украинской стороны присоединиться к реализации проекта по строительству транспортного коридора в Китай через территорию России и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на первом Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме, который проходит сегодня в городе Геленджик Краснодарского края России.

«Россия хочет ехать в Европу. Мы тоже хотим, чтобы вы ехали через Украину. А мы хотим ехать в Азию через Россию», - заявил глава государства в контексте инициативы украинской стороны присоединиться к реализации российско-казахского проекта строительства транспортного коридора в Китай.

При этом он отметил, что также обсуждал этот вопрос с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

«Идет большая подготовка транспортного коридора в сторону Китая. И мы готовы к этому вопросу присоединиться для практической реализации», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.