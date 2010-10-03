Премьер Турции похвалил отмену политреформы в Украине: демократично

Процесс, который происходит в Украине в контексте отмены Конституционным Судом политреформы-2004 года, проходит в рамках демократических норм и с соблюдением принципа верховенства права. Такое мнение выразил премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, стороны обсудили последние конституционные изменения в Турции и Украине.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул важность конституционной реформы в Турции, учитывая необходимость приведения турецкого законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза. Глава украинского государства отметил, что эти изменения приблизят Турцию ко вступлению в ЕС.

Говоря о ситуации в Украине, Р.ЭРДОГАН подчеркнул, что он ознакомлен с последним решением Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года.

«Это внутреннее дело Украины. Процесс, который сейчас происходит, проходит в рамках демократических норм и с соблюдением принципа верховенства права», - отметил премьер-министр Турции.

В.ЯНУКОВИЧ и Р.ЭРДОГАН договорились провести в ближайшее время двустороннюю встречу, отметили в пресс-службе.