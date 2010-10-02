Зарубинский: Конституцию 1996 года тоже принимали с нарушениями

Решение Конституционного Суда Украины по поводу отмены политической реформы не вызвало всеобщей прострации, но заставило задуматься.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ

“Нельзя говорить, что все в прострации, но то, что люди задумались, в том числе и депутаты, и чиновники, - это факт”, - отметил он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что решение “очень непростое”. По его словам, в связи с этим решением “реальность в парламенте Украины изменится”. “То есть, реальные позиции, отношения могут быть изменены в связи с тем, что многие норм, которые определяли функционирование парламента, коалиции, фракций возвращаются согласно этому решению Конституционного Суда Украины на серьезный отрезок времени назад”, - добавил он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что не видит в решении КС “каких-то механизмов реализации 3 пункта решения”, которым КС возлагает на органы государственной власти обязанность безотлагательно выполнить сегодняшнее решение суда относительно приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года в редакции, существовавшей до внесения в нее изменений 8 декабря 2004 года. По его словам, такой механизм не прописан, поэтому целесообразно было бы создать конституционную комиссию, которая бы стала “инструментом выработки и инициирования механизма реализации решения КС”. При этом депутат добавил, что “через эту комиссию можно было бы сделать легитимные вещи”.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что сегодняшнее решение КС “всех юридических коллизий не решило”. В частности, по его словам, возникает вопрос, как может утратить силу закон 2222, если его уже нет, ведь он давно уже имплементирован в Конституцию Украины.

Он также отметил, что на сегодняшний день очень много есть законов, нормативно-правовых актов, принятых после 2004 года. По его словам, возникает вопрос: “К моменту их приведения в соответствие с Конституцией 1996 года они являются действующими или нет?”. “Здесь не все так просто. Определенным образом это решение, по моему мнению, якобы нуждается в еще одной трактовке”, - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в парламент Украины уже в 2011 году, поскольку согласно Конституции Украины 1996 года, ВР избирается не на 5, а на 4 года, О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал: “Здесь коллизий никаких нет”. По его словам, этот вопрос “муссируют те люди, которые не находятся в парламенте, а хотят вернуться в него” “Здесь нет никакой коллизии, поскольку закон обратной силы не имеет, и в 2007 году парламент этого созыва был избран согласно действующей Конституции 2004 года, и на тот момент избиратели голосовали за 5 лет срока”, - добавил он. На уточняющий вопрос, что, исходя из этой логики, и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ избирался тогда, когда действовала Конституция 2004 года и поэтому об увеличении его полномочий не может идти речи, О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал: “Мы с вами одинаково рассуждаем... У меня нет железобетонного ответа на этот вопрос”.

Политик отметил, что в свое время много политических сил хотели отменить конституционную реформу. По его словам, это хотела “реализовать и “Наша Украина” в 2005 году, и БЮТ в 2007-2008 годах”. “Практически все политические силы на определенном этапе хотели вернуться к Конституции 1996 года”, - добавил он. При этом депутат отметил, что не всегда при этом стремились применить легитимный путь. По его словам, решение данного вопроса через КС является “наиболее легитимным путем”. Он отметил, что судьи КС “формально правы по поводу того, что были нарушены процедуры принятия в 2004 году изменений в Конституцию Украины”. В то же время он добавил, что есть вопрос, были ли нарушения процедуры при принятии Конституции в 1996 году. “Это провокационный вопрос, поскольку есть многие свидетели, которые могут об этом рассказать”, - сказал он. По его словам, если принятие Конституции 1996 года было с процедурными нарушениями, то “не вернемся ли мы таким образом к Конституции 1977 года”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины признал не отвечающем Конституции Украины, Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Конституционный Суд Украины возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.