Ющенко: игры с перетягиванием полномочий пора заканчивать

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО признает, что изменения к Конституции в 2004 году сделали государственную власть разбалансированной, однако действующее руководство страны должно прекратить "игры с перетягиванием полномочий", поскольку на это не осталось времени.

Об этом идет речь в его заявлении, размещенном на сайте партии "Наша Украина" по поводу сегодняшнего решения Конституционного Суда Украины.

"Изменения к Основному Закону, принятые в 2004 году, разбалансировали государственную власть и заложили много политических «мин» на пути к реформам. Я это чувствовал ежедневно в должности Президента, все мои инициативы разбивались о безответственность и неэффективность власти", - отметил В.ЮЩЕНКО, замечая при этом, что его позиция неизменна - Украине нужны системные реформы, а значит, власть, которая способна их обеспечить.

В то же время экс-президент отмечает, что за время его управления государством "страна вошла в глубокий социально-экономический кризис с правительством, в котором половина кресел были пустыми, с Верховной Радой без большинства и судебной системой, превратившейся в инструмент политической и бизнесовой борьбы". "Как никто другой я видел это. Поэтому инициировал конституционный процесс, вынес на рассмотрение политиков и общества свой проект изменений к Конституции. Однако всепоглощающая борьба за власть со стороны крупнейших политических сил сорвала демократический конституционный процесс", - отметил В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что после президентских выборов власть снова теряет время. "Она до сих пор сосредоточена исключительно на концентрации полномочий. Для этого она использует решения Конституционного Суда, которые дискредитируют сам принцип конституционного судопроизводства. Вместе с тем разговоры о реформах остаются лишь разговорами. Экономическое положение страны ухудшается, и граждане ежедневно ощущают это на себе", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Резюмируя, он подчеркнул, что "на игры с перетягиванием полномочий не осталось времени. Власть должна, наконец, вывести Украину на путь реформ для людей, как она это обещала своим избирателям".