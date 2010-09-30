Могилев собирается выгнать каждого третьего милиционера

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявляет о намерении сократить личный состав милиции с 300 до 200 тысяч человек в течение 3-5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По словам министра, в результате сокращения численности можно будет повысить зарплату работникам милиции и таким образом повысить их профессиональные мотивации.

Как сказал А.МОГИЛЕВ, этот процесс будет поэтапным, поскольку требует больших финансовых затрат.

Он сообщил, что сейчас личный состав милиции составляет около 300 тысяч, а сократить его нужно примерно до 200 тысяч.

«Цель – получить работника милиции, имеющего высокую зарплату, чтобы работа милиции была престижной из-за своего уровня зарплаты», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что процесс сокращения займет 3-5 лет. По его словам, быстрее сокращение провести не удастся по финансовым причинам.