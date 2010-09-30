В несколько ТИК вошли псевдочлены партии "Реформы и порядок"

В ряд территориальных избирательных комиссий вошли представители псевдоорганизаций партии «Реформы и порядок», что входит в состав Блока Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПРП со ссылкой на лидера партии, народного депутат от БЮТ Сергея СОБОЛЕВА.

По его словам, в состав ряда теризбиркомов были включены кандидаты от “клонированных” местных организаций ПРП.

«В Донецкой области человек, который был исключен из наших рядов еще восемь лет назад, с помощью фальшивой печати партии подал своих кандидатов в члены теризбиркома», – сказал С.СОБОЛЕВ.

По словам председателя ПРП, такая же ситуация наблюдается в Донецке и Кировограде.

С.СОБОЛЕВ отметил, что партия «Реформы и порядок» обратилась по этому поводу в местные органы прокуратуры и к генеральному прокурору Украины.