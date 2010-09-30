Президенты Польши и Украины проведут первую встречу в Крыму

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ проведет первую встречу с главой Украинского государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 1 октября в Ялте, в Крыму.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе польского президента, Б.КОМОРОВСКИЙ в Украине примет участие в ежегодном форуме Yalta European Strategy, задачей которого является поддержка европейской интеграции Украины.

В соответствии с сообщением пресс-службы, Б.КОМОРОВСКИЙ прибудет в Ялту в четверг, 30 сентября.

На следующий день он примет участие в работе форума.

«Во время визита Президент Польши КОМОРОВСКИЙ встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, инаугурированный Президентом Украины в феврале этого года В.ЯНУКОВИЧ и избранный в июле главой Польского государства Б.КОМОРОВСКИЙ планировали провести первую встречу на экономическом форуме в Кринице в сентябре. Однако встреча не состоялась из-за отмены визита украинским Президентом.

Б.КОМОРОВСКИЙ посетил Украину с первым визитом 25 сентября, где в Харькове принял участие вместе с руководителем украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ в мероприятиях памяти расстрелянных в 1940 г. польских офицеров.