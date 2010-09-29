Тигипко бросит кресло в Кабмине ради депутатства в облсовете?

Вице-премьер-министр Украины, лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО возглавил избирательный список этой политической силы на выборах в Днепропетровский областной совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Сильной Украины”, решение было принято на конференции Днепропетровской областной организации политической партии.

За выдвижение С.ТИГИПКО кандидатом в депутаты областного совета проголосовали все 139 делегатов конференции.

«На местах реформы необходимы еще больше, чем в центре. Мы идем во власть, чтобы изменить суть местного самоуправления и провести необходимые изменения. Днепропетровская область поддержала меня во время президентской кампании, уверен, что и сейчас здесь у нас будет один из наилучших результатов», – отметил лидер «Сильной Украины».