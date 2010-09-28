Шаповал: оппозиция дезинформирует мировую общественность

Глава Центральной избирательной комиссии заверяет, что для эффективной и объективной работы его комиссии созданы все условия. Об этом говорится в его заявлении, которое приводит сайт Daily.ua.

«С большим удивлением и возмущением прочитал в обращении оппозиции к мировым международным организациям о том, что власть якобы оказывает на меня давление, чтобы вынудить голосовать во время заседаний ЦИК так, как это выгодно власти.

Заявляю категорически, такие заявления оппозиции – это откровенная дезинформация мирового сообщества.

Я не чувствую никакого давления со стороны власти. Созданы все условия для эффективной и объективной работы Центральной избирательной комиссии во время проведения местных выборов в Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры девяти политических партий поддержали Обращение к международным организациям, в котором перечислили 7 основных технологий фальсификации выборов в Украине, первой среди которых было "Жесткое доминирование пропрезидентского большинства в ЦИК". В частности, указано, что "власть оказывает значительное давление на председателя ЦИК Шаповала, чтобы обеспечить его голосование по всем инициативам "провластного большинства", часто сомнительным с точки зрения закона".