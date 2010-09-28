Симферополю надоели связанные с мэром скандалы?

16:45, 28 сентября 2010
Политика
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Политолог видит "незапятнанного кандидата"

АЛЕКСАНДР ФОРМАНЧУК
Кандидатура Виктора Агеева от Партии регионов на пост мэра крымской столицы отвечает ожиданиям симферопольцев. Об этом Крымскому информационному агентству заявил крымский политолог Александр Форманчук.

«За последние два года город погряз в политических дрязгах – они касались непосредственно действующего мэра Симферополя Геннадия Бабенко и внутренних склок в самом горсовете. Горожанам это надоело, и они хотели бы видеть городским головой нового человека, не связанного с этими скандалами», – заявил политолог.

Позиционируя кандидата в мэры от Партии регионов в сравнении с предполагаемыми соперниками, политолог акцентировал, что «Агеев ничем не запятнан, в городе за ним нет негативного шлейфа. В то же время он – опытный управленец, что подтверждает его блестящая карьера в фирме «Консоль». Здесь у него несомненный плюс».

По словам Александра Форманчука, в этой корпорации Виктор Агеев прошел путь от рядового референта до генерального директора компании.

«Главный политический бонус Виктора Агеева – это его выдвижение от Партии регионов, пользующейся в Крыму и Симферополе самым высоким уровнем поддержки населения», – резюмировал политолог.

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