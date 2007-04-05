Пресс-конференция: “Сенсационные факты об указе Президента о досрочных выборах”

6 апреля в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему “Сенсационные факты об указе Президента о досрочных выборах”.

Участники пресс-конференции - председатель Киевского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник института им. Корецкого Николай СИРЫЙ и политолог Михаил БАСАРАБ - ответят на вопрос: кто разрушил коалицию большинства в украинском парламенте и кто подставил премьера Виктора ЯНУКОВИЧА; на чем спекулируют министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и народный депутат Сергей ГОЛОВАТЫЙ в оценке указа Президента о назначении досрочных выборов; почему Россия резко не критикует указ Президента Виктора ЮЩЕНКО?

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