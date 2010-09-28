Яценюк придумал, как сэкономить миллиард для госбюджета

Лидер политической партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает на 1,09 млрд. грн. сократить расходы на содержание государственного аппарата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс службе партии «Фронт Змін».

Как отмечается в сообщении, А.ЯЦЕНЮК внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно перераспределения расходов государственного бюджета с целью недопущения повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, природный газ и электроэнергию, продукты питания, услуги общественного транспорта (кроме такси).

В объяснительной записке к проекту закона отмечается, что на сегодняшний день государственный бюджет даже в запланированном виде имеет ресурсы, перераспределение которых позволит избежать повышения тарифов.

«Сокращение расходов на содержание Президента, парламента, аппарата центральных и местных органов исполнительной власти – это то, с чего начали борьбу с кризисом развитые европейские страны. Приведение этих расходов к фактически необходимому уровню сэкономит Украине в четвертом квартале в этом году более 1,09 млрд. грн.”, - отмечает А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркивает, что «власти необходимо указать, что затягивать пояса должна и она, а не только простые люди, которых в настоящее время вынуждают платить за неэффективность государственных управленцев».

Лидер партии «Фронт Змін» предлагает запретить в 2010 году повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, газ, электроэнергию и транспорт. Реальные компенсаторы для НАК «Нафтогаз Украины» и местных органов власти он предлагает внедрить за счет сэкономленных на госаппарате средств.

Кроме того, законопроектом предусматривается предоставить правительству полномочия и ресурсы в полной мере использовать механизм Аграрного фонда с целью предотвращения повышения в четвертом квартале 2010 года цен на продукты питания.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в мае разработал и зарегистрировал в Верховной Раде проект закона (№ 6389) о сокращения безосновательно увеличенных расходов госбюджета-2010 на содержание государственного аппарата на сумму 4,365 млрд. грн. Однако законопроект был «отклонен провластным большинством и снят с рассмотрения», - отметил депутат.