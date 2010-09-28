Регионалы Симферополя выдвинули в мэры Агеева

Симферопольская городская организация Партии регионов выдвинула кандидатом на должность городского головы крымской столицы Виктора Агеева.

Такое решение единогласно принято в понедельник на конференции городской парторганизации, сообщает "еКрым".

По мнению симферопольских партийцев, В. Агеев обладает всеми необходимыми качествами для системного и эффективного управления столицей автономии. «За плечами кандидата от нашей партии на должность городского головы Симферополя Виктора Агеева огромный градостроительный опыт и поддержка президентской команды в Крыму под руководством Василия Джарты», — подчеркнул представлявший однопартийцам кандидатуру В. Агеева руководитель городской организации ПР Петр Запорожец.

Члены городской организации Партии регионов уверены, что В. Агееву удастся сформировать дееспособное большинство в городском совете крымской столицы.

Также делегаты конференции утвердили список кандидатов в депутаты городского совета от Партии регионов. Его первую пятерку составили В. Агеев, крымский политолог Олег Габриелян, главный врач Крымского республиканского онкологического диспансера Федор Киселев, генеральный директор пивобезалкогольного комбината «Крым» Алексей Хмельницкий и депутат горсовета Борис Фротман.

В работе Симферопольской городской партийной конференции приняли участие 74 делегата от районных парторганизаций.