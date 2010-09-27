Партия Тимошенко отказалась от борьбы за пост мэра Тернополя

Тернопольская городская организация ВО «Батьківщина» не будет выдвигать кандидатуру на должность городского головы из-за политического давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель областной организации ВО «Батьківщина» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, партия планировала выдвинуть кандидатом «серьезного человека, хозяйственника, который бы понимал во всем». «Но в настоящее время действующий режим работает исключительно против нашей силы и наших кандидатов. И запугивают людей, что если ты будешь баллотироваться от ВО «Батьківщина», то через 24 часа у тебя не будет ни бизнеса, ни хозяйства. В таких условиях мы не хотим никого подставлять, даже предпринимателей вывели в тень, не светим их в списках. А чистого политика выдвигать на мэра, считаем, не есть хорошо», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

При этом он отметил, что ВО «Батьківщина» не будет простым наблюдателем за выборами городского головы. «В середине октября мы обнародуем заявление, кого мы поддерживаем, и призовем жителей города голосовать за этого человека. Посмотрим, у кого будет высший рейтинг. Если будет небольшая разница между лидерами – изберем среди этих кандидатов меньшее зло», – объяснил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

При этом он заверил, что ВО «Батьківщина» в любом случае не поддержит кандидата на должность городского головы от партии власти, а также тех кандидатов, которые ведут переговоры с партией власти.