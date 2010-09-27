На базе «Форума спасения Киева» создана партия «Форум»
Черняховский объяснил, зачем
На базе гражданской кампании «Форум спасения Киева» учреждена политическая партия «Форум».
Об этом сообщил УНИАН главный координатор «Форума» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
Состоявшийся 16 сентября этого года в Киеве учредительный съезд партии избрал председателя и политсовет партии, принял программу и устав.
По словам председателя «Форума» В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, к созданию партии подтолкнуло нежелание властей реагировать на требования общественных организаций, а также отсутствие возможности беспартийным гражданам выдвигаться в местные советы.
«После изменений в законодательстве в 2005 году граждане потеряли возможность самовыдвигаться в местные советы. Изучение ряда политических партий в Украине натолкнуло на мысль о том, что практически никто из них не желает отражать интересы простых людей, а лоббируют исключительно интересы собственников партий. Поэтому мы собрались и учредили новую политическую партию, чтобы собрать достойных людей и дать им возможность получить представительство в местных советах», – говорит руководитель партии.
По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, о том, что новая политсила намеревается отстаивать интересы простого народа, говорит и само название партии «Форум», которое означает «широкое представительное собрание».
Основатель нового политического объединения утверждает, что главной целью партии является обеспечение высокого качества жизни конкретного человека.
«Кого-то может удивить, что у нас нет задачи победить коррупцию или посадить всех бандитов в тюрьмы. Их здесь нет, потому что мы считаем их простым сотрясанием воздуха – неконкретными и спекулятивными, без понимания конкретных механизмов их решения, поэтому мы предлагаем всего два десятка заданий, но именно тех, которые, по нашему мнению, приведут к поставленной цели», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
В частности, он рассказал, что партия собирается осуществлять охрану зелёных зон и водоёмов посредством введения десятилетнего моратория на вырубку лесов, парков и скверов.
Также партия «Форум» будет работать на утверждение здорового образа жизни. Реализовываться данный пункт программы будет путём полного запрета рекламы алкоголя и табака, ограничения мест их продажи и потребления, а также создания широкой сети бесплатных спортивных секций, кружков и курсов.
Кроме того, новосозданная партия одним из приоритетов выдвигает неуклонное повышение минимальной зарплаты и пенсии. «В Украине вызывающее, показное богатство соседствует с ужасающей бедностью. Минимальная заработная плата в Украине ныне составляет 888 грн., что является одним из самых низких показателей в Европе. Для сравнения, минимальная зарплата в Польше – около 3700 грн., в Словении – 6200 грн., а в Люксембурге – около 18 тыс. грн.», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
«На сегодняшний день, по большому счёту, не существует политсилы, которая бы занималась утверждением здорового образа жизни, в частности вытеснением из жизни алкоголя и табака, запрещением игорного бизнеса. Поэтому мы сделали первый шаг – 16 сентября учредили партию – дай Бог, ей долго жить – и сейчас нашей задачей является собрание более 10 тыс. подписей в её поддержку по всей Украине. Мы призываем всех поддержать создание нового движения, которое реально будет стоять на идеологических позициях защиты человека, природы, здоровья, культуры и качественной жизни», – резюмировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
Справка УНИАН. Гражданская кампания «Форум спасения Киева» была создана 5 февраля 2005 года. Активисты общественной организации занимаются проблемами охраны окружающей природной среды, выступают против вырубки зелёных зон города, а также борются с уплотнением застройки. Кроме этого, «Форум спасения Киева» стоит на позициях утверждения здорового образа жизни. В частности, организация добивалась введения запрета на употребление пива и других слабоалкогольных напитков в общественных местах, что, в конечном счёте, и было достигнуто. Также «Форум спасения Киева» выступает за внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.
Форум (лат. forum) – в городах Древнего Рима – главная городская площадь – рынок и центр общественной и политической жизни. В переносном значении – центральное средоточие чего-либо (выступлений, высказываний и т. д.), широкое представительное собрание.