От человека Януковича в КГГА требуют мораторий на "хищническую застройку"

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» настаивает на введении моратория на строительство и землеотвод в столице.

Об этом главный координатор гражданской кампании Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ заявил УНИАН, комментируя предложенные первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ новые процедуры землеотвода в столице.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, «только объявлением решительного моратория можно прекратить хищническую застройку Киева».

Как заявил общественный деятель, массовая застройка Киева – это проблема номер один на сегодня, ведь бессистемное возведение жилых, торговых, офисных и развлекательных комплексов, которое жители столицы наблюдают сейчас, не имеет ничего общего с потребностями города, убивает его. «Потому-то люди и начинают чувствовать себя как килька в банке. Происходит очень резкое увеличение нагрузки на всю инфраструктуру: транспортные пути, канализацию, водопровод, электрические сети, ухудшается санитарно-гигиеническое состояние столицы, да и воздух становится невыносимым», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Поэтому, отметил главный координатор «Форума спасения Киева», без прекращения массовой уродливой застройки Киева большинство проблем неразрешимы. «Выход один – мораторий на застройку и на выделение земельных участков. Но А.ПОПОВ этого не озвучил, а значит, существующие проблемы никуда не денутся: киевлян продолжат лишать детских и спортивных площадок, парков, скверов, озёр и просто жизненного пространства», – резюмировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом общественный деятель заявил, что предложенная А.ПОПОВЫМ процедура землеотвода на конкурсной основе не изменит ситуацию к лучшему.

«Какая разница, на основании чего будет вырублен сквер? На основании того, что этот землеотвод сделан просто каким-то приближённым людям или тем же людям, но якобы на конкурентной основе?», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Кроме того, общественный активист напомнил, что «желание ограничить застройку в Киеве есть не только у общественности, но и у политиков».

«Так, например, народные депутаты Алексей ПЛОТНИКОВ (Партия регионов) и Кирилл КУЛИКОВ (НУ–НС) подготовили законопроект № 2711об ограничении застройки в Киеве. Но, к сожалению, эти инициативы «гасятся» в Комитете Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, который возглавляет «регионал» Владимир РЫБАК», – подчеркнул главный координатор ФСК.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ выразил уверенность в том, что «киевская городская власть в нынешнем составе, несмотря на приход первого заместителя председателя КГГА А.ПОПОВА, не способна решить проблему варварской застройки столицы». «А это значит, что нам нужны немедленные выборы, чтобы поменять Киевский городской совет и мэра. Я считаю, учитывая патологический, чрезвычайный характер ситуации в городе, особенно с застройками, есть смысл внести проект постановления о назначении внеочередных выборов и Киевсовета, и Киевского городского головы. Провести их можно уже через три месяца после проведения очередных местных выборов 31 октября», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2010 года новый первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ предложил выдавать разрешения на отвод участков земли в столице только в соответствии с Генпланом столицы и на конкурентных основах.

Отметим, что это не первая попытка решить проблемы Киева, возникшие из-за бессистемного возведения зданий в городе. 3 июля 2008 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 2711 «О внесении изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» (относительно особенностей застройки столицы Украины – города Киева) народного депутата А.ПЛОТНИКОВА. Но ввести новые правила застройки не удалось.

16 июня 2009 года народные депутаты А.ПЛОТНИКОВ и К.КУЛИКОВ внесли на рассмотрение парламента новую версию законопроекта № 2711 о внесении изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве».

Этим законопроектом предлагается, во-первых, определить географическим центром Киева здание Киевсовета, во-вторых, разделить территорию на три зоны застройки: первая – в радиусе 3 км от центра, вторая – от 3 до 5 км, остальное – третья. В первой зоне планируется запретить любое новое строительство, кроме реставрации и реконструкции домов с сохранением их архитектурного стиля и высотности, и строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры; во второй можно будет строить новые дома только на месте снесённых и не более 50 м в высоту, а в третьей можно будет строить всё, но с учётом расстояния между домами не менее 70 % высоты более высокого из них.

Подобное зонирование с соответствующими ограничениями застройки существует во многих европейских столицах и небезосновательно: это не только сохраняет культурное и историческое наследие города, но и препятствует излишней антропогенной нагрузке на центр.