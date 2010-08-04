Черновецкий до 2012 года в кресле мэра не удержится?

После местных выборов 31 октября необходимо провести в феврале 2011 года внеочередные выборы депутатов Киевского городского совета, а также мэра города, считает народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ).

В комментарии УНИАН депутат заявил: «Сейчас власть в Киеве меняют путем назначения «своих» замов, начальников управлений, но, я считаю, людям надо дать возможность выбрать себе нового мэра, Киевский городской совет. Это право людей, и необходимо с ним считаться».

Д.ВЕТВИЦКИЙ добавил, что при народном волеизъявлении на октябрьских местных выборах Киев не должен остаться в стороне, так как потом со столичных чиновников будет брать пример вся страна.

«Киевсовет всё больше разбазаривает землю, и эту деятельность прекратить могут только новые выборы. Думаю, киевская власть долго не удержится и до 2012 года не дотянет», – прогнозирует политик.

Д.ВЕТВИЦКИЙ заявил, что считает необходимым в ноябре этого года внести на рассмотрение парламента проект постановления о проведении внеочередных выборов депутатов Киевсовета и Киевского городского головы, и назначить их на февраль 2011 года.

Эту идею поддерживает и главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ: «Мы будем обращаться к депутатам всех фракций с просьбой внести постановление о досрочном прекращении полномочий городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевсовета шестого созыва и за него проголосовать, потому что город тонет в грязи, автомобильных пробках и коррупции». По его словам, в цивилизованных странах то, что творится сегодня в Киеве, давно бы стало причиной роспуска городского совета и отставки мэра.

«Прокуратура Киева вносит десятки протестов на решения Киевсовета по отводу земельных участков, но депутаты их игнорируют. Подобное даже разовое нарушение закона является основанием для досрочного прекращения полномочий органа, который принял подобное решение. А здесь на каждой сессии депутаты голосуют за сотни землеотводов под незаконную застройку парков, скверов, лесов, киевляне обращаются во все инстанции, чтобы отменить незаконные решения – и получают лишь отписки», – комментирует лидер «Форума спасения Киева».

Таким образом, отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, есть все основания для законного переизбрания Киевского городского совета и мэра, и это решение должна принять Верховная Рада.

Справка УНИАН. Попытки внести постановление о проведении в Киеве внеочередных выборов уже были. В частности, 18 января 2010 года были зарегистрированы два проекта постановлений Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы», поданные Владимиром ЛИТВИНЫМ (№ 5520), а также Николаем ТОМЕНКО (БЮТ), Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ) и Кириллом КУЛИКОВЫМ (НУ–НС) (№ 5520-1). В связи с отменой очередных местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, они не были рассмотрены.

Постановлением Верховной Рады № 2412-VIот 1 июля 2010 года проведение очередных местных выборов было назначено на 31 октября 2010 года.

Однако Заключительными и переходными положениями Закона № 2487-VI«О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», принятого Верховной Радой 10 июля 2010 года, определено, что очередные выборы 31 октября 2010 года проводятся всех без исключения сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских, районных в городе, районных и областных советов, кроме выборов Киевского городского головы, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.