Поднимать сельское хозяйство в Украине берутся японцы?

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ провел встречу с председателем Комитета делового сотрудничества с Украиной японской федерации бизнеса «Кейданрен» М. ОКА.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, переданном УНИАН.

Во время встречи, на которой присутствовали руководители более 130 крупнейших корпораций и фирм Японии, японская сторона выразила заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Украине, в первую очередь в области энергосбережения, сельского хозяйства и модернизации металлургии.

В свою очередь Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что для Украины именно сельское хозяйство является одним из важнейших и приоритетных сегментов национальной экономики. По словам вице-премьер-министра, государство заинтересовано в выходе отечественных сельскохозяйственных товаров на рынок Японии.

Также была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится встреча между руководством японских корпораций и министерствами аграрной и промышленной политики Украины, которая будет посвящена обсуждению вопросов развития взаимовыгодных проектов.