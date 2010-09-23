У Яценюка рассказали, как от кодекса Азарова уже пострадали школьники

Верховная Рада Украины потратит свыше 1 млн. грн. на бумагу для печатания проекта Налогового кодекса, в то время как украинские школьники остаются без учебников.

Об этом заявила координатор направления «Общество знаний» Правительства перемен Лилия ГРИНЕВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Фронту Змін».

Она отметила, что сегодня, вопреки обещаниям Министерства образования и науки Украины, значительная часть учебных заведений не обеспечены необходимой литературой. По словам Л.ГРИНЕВИЧ, в то же время «в Верховной Раде выделяют 1 миллион 30 тысяч гривен на закупку бумаги для печатания проекта Налогового кодекса для народных депутатов».

Л.ГРИНЕВИЧ назвала «циничными» высказывания одного из правительственных чиновников о том, что дети могут обойтись и без учебников, потому что могли бы пользоваться электронными книгами, что, мол, сэкономит государству сотни тысяч кубометров древесины ежегодно и лишит учеников необходимости носить много тяжелых книг. Она напомнила, что сегодня украинские школьники не обеспечены необходимыми устройствами для чтения электронных учебников. Л.ГРИНЕВИЧ отметила, что, экономя на учениках, «у высших должностных лиц государства нашлась возможность закупить тонны бумаги на более чем миллион гривен для печатания документов народным депутатам».

Л.ГРИНЕВИЧ отметила, что, по сообщениям СМИ, Управление делами Верховной Рады «8 сентября 2010 года заключило договор с ООО «Український папір» о закупке 75 тонн бумаги (около 30 тысяч пачек) на общую сумму 1 миллион 30 тысяч гривен, и такую экстренную закупку бумаги в Раде объяснили, в первую очередь, необходимостью напечатать для каждого народного депутата проект Налогового кодекса Украины». Она отметила, что за эти деньги можно купить каждому из народных депутатов по ноутбуку с необходимыми функциями для работы с документами. «Таким образом «слуги народа» на собственном примере реализовали бы идею повседневного пользования электронной книгой», - сказала Л.ГРИНЕВИЧ. При этом она отметила: «Другое дело, что трудно высчитать сумму, которая понадобилась бы для того, чтобы все без исключения народные избранники приобрели элементарные навыки пользования компьютером».

«Поэтому в настоящее время новые технологические решения остаются только в риторике власти, а на деле она не способна их реализовать даже в парламенте, а уже тем более – в каждой украинской школе», - убеждена Л.ГРИНЕВИЧ.