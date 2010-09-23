Регионалы ждут, что КС разберется с политреформой за несколько дней

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что Конституционному Суду Украины будет достаточно несколько дней для того, чтобы вынести решение по делу относительно конституционности закона от 8 декабря 2004 года о внесении изменений в Конституцию .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Все будет зависеть от судей Конституционного Суда, но времени было достаточно для того, чтобы вынести решение в короткие сроки», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По словам А.ЕФРЕМОВА, судьи имели достаточно времени, чтобы детально ознакомиться с этим представлением и сформировать свою точку зрения.

«Я думаю, что процедурно решение будет принято уже через несколько дней», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона № 2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».

По мнению авторов представления, основанием для признания неконституционным закона № 2222 в целом является нарушение установленной Конституцией Украины процедуры его рассмотрения и принятия, поскольку соответствующий проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» с определенными поправками был рассмотрен и принят Верховной Радой Украины как закон № 2222 без обязательного в таком случае заключения Конституционного Суда относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию требованиям статей 157 и 158 Конституции (ст. 159 Основного Закона).