БЮТ не хотел сегодня назначать Шевченко, потому что это «фарисейство»?

В парламенте во время рассмотрения вопроса о назначении Андрея ШЕВЧЕНКО на должность председателя комитета по вопросам свободы слова и информации между депутатами от БЮТ и Партии регионов возник спор.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО отметил, что фракция БЮТ не вносила представления об избрании А.ШЕВЧЕНКО председателем комитета.

По словам О.ЛЯШКО, со стороны фракции Партии регионов и коалиции происходит «банальное фарисейство». «Это игра», - сказал он.

По мнению О.ЛЯШКО, фракции Партии регионов это назначение нужно для того, чтобы сообщить членам делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая прибудет в Украину, что оппозиции отдают комитеты.

«Они (фракция Партии регионов – УНИАН) играют в эту игру, потому что приезжает делегация ПАСЕ, и они хотят показать, какие они большие демократы», - сказал О.ЛЯШКО.

При этом он отметил, что А.ШЕВЧЕНКО – «это достойный представитель» БЮТ, и фракция будет голосовать за эту кандидатуру.

В ответ народный депутат Владимир ЛАНДЫК (фракция Партии регионов) сказал, что фракция БЮТ не заинтересована в избрании А.ШЕВЧЕНКО председателем комитета, поскольку она хочет заявить представителям ПАСЕ, что коалиция мешает оппозиции работать.

По словам В.ЛАНДЫКА, фракция БЮТ не предлагает представления относительно назначения А.ШЕВЧЕНКО, а затем «едет на Запад» и говорит, что оппозиция не может контролировать коалицию.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН после этого спора сказал: «Жаль, что в запале политических баталий вы взялись унижать, я считаю, перспективного политика А. ШЕВЧЕНКО».

После этого народные депутаты голосовали за соответствующий проект постановления и поддержали кандидатуру А.ШЕВЧЕНКО на должность председателя комитета ВР по вопросам свободы слова и информации. За это решение проголосовало 373 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.