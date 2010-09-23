Мэр Запорожья, вернувшись из Киева, подал в отставку

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ, бессменно занимающий пост Запорожского городского председателя с 2003 года, подал в отставку.

Информацию об этом УНИАН официально подтвердили в пресс-службе Запорожской мэрии.

"Да, действительно, это так - Евгений Григорьевич (КАРТАШОВ - УНИАН) уходит", - сообщили в пресс-службе, отметив, что официальная информация о причинах ухода Е.КАРТАШОВА с поста мэра Запорожья будет озвучена СМИ в ближайшее время.

Информацию об уходе мэра Запорожья с занимаемой должности подтвердил так же запорожский губернатор Борис ПЕТРОВ, который в ходе общения с представителями СМИ, сообщил "Я знаю, что он (КАРТАШОВ - УНИАН) имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, и что ему предложена работа в МИД. О своей отставке он должен объявить в пятницу, на сессии горсовета".

По неофициальным данным, Е.КАРТАШОВ написал заявление об освобождении его с занимаемой должности 22 сентября, после визита в Киев и проведения ряда переговоров.

Справка УНИАН, Е.КАРТАШОВ, 1942 г.р., дважды (в 1999 г. и в 2001-2003 гг.) занимал пост председателя Запорожской ОГА. В 2000 – 2001 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстан. Сопредседатель Совета украинских производителей и экспортеров черных металлов; член Совета экспортеров при КМ Украины (с февраля 1999), имеет 1-й ранг госслужащего. 8 июня 2003 года победил на внеочередных выборах, назначенных в связи со скоропостижной смертью мэра Запорожья Александра Поляка, переизбран в 2006 г.