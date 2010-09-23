ВР поменяла бютовца Терехина на регионала Хомутынника

Верховная Рада Украины приняла постановление “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 253 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено отозвать Сергея ТЕРЁХИНА (фракция БЮТ) с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики на основании решения комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, оставив его членом этого Комитета.

Этим постановлением председателем данного комитета избран Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов) и освобожден от обязанностей первого заместителя председателя этого комитета.

Также в постановлении отмечается: “Принять к сведению, что вакантная должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики остается за квотой депутатской фракции “Блок Юлии Тимошенко”.