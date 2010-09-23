На гендиректора Алчевского меткомбината завели уголовное дело

Прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в отношении депутата Алчевского городского совета, генерального директора ОАО «Алчевский металлургический комбинат».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что руководитель вышеуказанного предприятия на протяжении января-марта текущего года совершил покушение на завладение средствами государственного бюджета в сумме 30 млн. грн. путем незаконного возмещения НДС.

На данное время уголовное дело для дальнейшего расследования направлено в следственным отдел налоговой милиции СДПИ ВПП в г. Луганске.