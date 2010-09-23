БЮТ: Кабмин предлагает очередное повышение цен на газ

Правительство Николая АЗАРОВА предлагает очередное повышение цен на газ в виде целевой надбавки на тарифы для создания необходимого финансового ресурса для оснащения потребителей приборами учета (счетчиками).

Об этом сообщил министр энергетики оппозиционного правительства, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Александр ГУДЫМА, проинформировали УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, соответствующее предложение содержится в правительственном законопроекте №7024 «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», который сегодня был поддержан Комитетом Верховной Рады по вопросам топлива и энергетики.

А.ГУДЫМА напомнил, что сегодня 8 млн. украинских потребителей имеют газовые счетчики, а около 5,2 млн. (почти 40%) таких счетчиков не имеют.

По словам оппозиционного министра, в своем законопроекте правительство указывает, что счетчики будут устанавливаться за средства государственного бюджета и за средства газоснабжающих организаций.

«Сегодня, когда 90% всех облгазов контролируется ФИРТАШЕМ – членом команды ЯНУКОВИЧА – было бы естественно, если бы парламент, с подачи правительства, обязал владельца «РосУкрЭнерго» господина ФИРТАША установить счетчики за счет своих прибылей, как это делается во всем мире», - сказал А.ГУДЫМА.

Вместо этого, по его словам, финансирование обеспечения граждан счетчиками возлагается законопроектом на государственный бюджет, а это 2,8 млрд. грн.

Кроме того, А.ГУДЫМА сообщил, что в соответствии с документом, в случае, если счетчики не будут установлены в определенные сроки, или в случае отказа от установления, правительство предлагает прекращать газоснабжение гражданам.

«Я хочу спросить у правительства: что будет с пенсионерами, инвалидами, которые живут на одну пенсию?», - возмутился народный депутат.

А.ГУДЫМА убежден, что в случае принятия отмеченного законопроекта, на рассмотрении которого провластное большинство настаивает уже на следующей пленарной неделе, цена на газ для населения может быть повышена уже в третий раз.