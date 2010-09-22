СБУ возмущена: из-за «фантазии» Тимошенко возбудить дело нельзя

СБУ будет расценивать заявления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО об угрозах как самопиар, если она не предоставит необходимую информацию.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-центра СБУ.

“Служба безопасности Украины так и не дождалась от Ю.ТИМОШЕНКО информации о телефонных угрозах, которые якобы были осуществлены в ее адрес неизвестным лицом. Вместо этого мы получили ряд обвинений в адрес СБУ в якобы неправомерных действиях”, - заявили в СБУ.

В связи с этим СБУ еще раз отмечает, что в соответствии с законами Украины, без информации Ю.ТИМОШЕНКО об угрозах невозможно ни возбудить уголовное дело, ни начать соответствующее расследование.

“В случае, если Ю.ТИМОШЕНКО снова откажется предоставить номер, на который ей звонил по телефону неизвестный, а также указать время и детали разговора, СБУ будет расценивать заявления об угрозах как самопиар и попытку ввести в заблуждение общество”, - подчеркивается в сообщении.

“СБУ действует исключительно в пределах законодательного поля и не может возбуждать уголовные дела только из-за фантазии даже такого важного лица, как Ю.ТИМОШЕНКО”, - добавили в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ей поступают угрозы по телефону. "Я имела телефонный звонок от неизвестного, который на русском языке подчеркнул, что никто не позволит мне безнаказанно унижать Виктора Федоровича за рубежом", - процитировала ее слова пресс-служба "Батькивщины".

Вчера, 21 сентября, в СБУ заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась предоставлять информацию о телефонных угрозах. "Это значительно осложняет осуществление предусмотренных законом поисковых мероприятий, - сообщили в пресс-службе ведомства. - СБУ еще раз обращается к госпоже Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой предоставить необходимую информацию для установления факта угроз и, в случае его подтверждения, поиска анонима и привлечения его к ответственности".

В свою очередь один из лидеров БЮТ Сергей СОБОЛЕВ выразил мнение, что организатором телефонных угроз в адрес Ю.ТИМОШЕНКО является Служба безопасности Украины.