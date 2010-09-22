Литвин надеется переписать детище Азарова так, чтобы устроило всех
Начнут уже на той неделе
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что уже на следующей пленарной неделе (в начале октября) парламент начнет рассмотрение в первом чтении проекта Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая парламентские слушания "Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса".
В.ЛИТВИН напомнил, что Проект налогового кодекса, внесенный правительством, вчера был зарегистрирован в ВР.
В то же время, заметил спикер, зарегистрирован и проект кодекса, авторами которого являются народные депутаты.
"Я надеюсь, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины будет иметь возможность начать процесс работы над настоящим документом", - сказал он.
В.ЛИТВИН выразил убеждение, что парламент выйдет на тот вариант Налогового кодекса, который бы устраивал все стороны - власть, оппозицию и предпринимателей.
Председатель ВР также надеется, что новый Налоговый кодекс будет стимулировать частное предпринимательство и бизнесовую деятельность.
Он также подчеркнул необходимость налаживания контактов между Верховной Радой и Кабинетом министров при доработке проекта.