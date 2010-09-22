Литвин надеется переписать детище Азарова так, чтобы устроило всех

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что уже на следующей пленарной неделе (в начале октября) парламент начнет рассмотрение в первом чтении проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая парламентские слушания "Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса".

В.ЛИТВИН напомнил, что Проект налогового кодекса, внесенный правительством, вчера был зарегистрирован в ВР.

В то же время, заметил спикер, зарегистрирован и проект кодекса, авторами которого являются народные депутаты.

"Я надеюсь, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины будет иметь возможность начать процесс работы над настоящим документом", - сказал он.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что парламент выйдет на тот вариант Налогового кодекса, который бы устраивал все стороны - власть, оппозицию и предпринимателей.

Председатель ВР также надеется, что новый Налоговый кодекс будет стимулировать частное предпринимательство и бизнесовую деятельность.

Он также подчеркнул необходимость налаживания контактов между Верховной Радой и Кабинетом министров при доработке проекта.