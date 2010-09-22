Нардепы отказались давать малому бизнесу налоговые каникулы

Верховная Рада Украины отказалась ввести налоговые каникулы для малого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народными депутатами от БЮТ Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВІМ, проголосовали только 143 народных депутата из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось введение временных налоговых каникул для физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения наемных работников.

Проектом предлагалось до 31 декабря 2016 года освободить физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения наемного труда, от уплаты налога на добавленную стоимость; налога с доходов физических лиц; фиксированного налога; платы (налога) за землю; рыночного сбора; сбора за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг; платы за патенты по Закону Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности".

Положения законопроекта должны были распространяться на налогоплательщиков, которые осуществляют: производство товаров (кроме подакцизных), сельскохозяйственной продукции и ее переработку, предоставление бытовых услуг населению. В проекте вводился упрощенный учет результатов деятельности и отчетности.