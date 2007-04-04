В Секретариате заявляют, что в Украину возвращаются преступные авторитеты

Руководитель главной службы Секретариата Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов Валерий ГЕЛЕТЕЙ утверждает, что после роспуска Президентом парламента в Украину возвращаются некоторые преступные авторитеты, которые получили «определенные гарантии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГЕЛЕТЕЙ сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, «сегодня возвращаются в Украину некоторые преступные авторитеты под определенные гарантии», - сказал он, при этом не ответив на уточняющий вопрос журналистов, что это за «авторитеты» и под чьи «гарантии» они возвращаются.

Как отметил В.ГЕЛЕТЕЙ в контексте сказанного, он «имеет в виду тех преступных авторитетов, которые на сегодня вернулись в г. Киев, в Украину», и которые, по его словам, на протяжении последних двух лет «боялись» вернуться.

В.ГЕЛЕТЕЙ также отметил, что в связи с полученной информацией по этому поводу МВД дано распоряжение установить, что за лица, каким образом и для чего возвращаются в Украину.

В контексте указанного, представитель Секретариата Президента также выразил свое удивление тем, что, как выяснилось, в главном штабе МВД Украины нет четкой информации об этих лицах, в частности, дел, которые возбуждались в отношении них, или документов на объявление в розыск. Как отметил В.ГЕЛЕТЕЙ, эти документы или не существуют вообще или переквалифицированы в статьи о совершении менее тяжких преступлений.

Вместе с тем он сообщил, что сейчас в правоохранительных органах существуют материалы с фотографиями лиц, представляющих опасность, с данными номеров автомобилей «тех лиц, которые прибывают в Украину».