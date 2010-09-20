“Батькивщина” заявляет об информационной блокаде

Всеукраинское объединение “Батькивщина” заявляет, что власть организовала вокруг партии информационную блокаду.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

“Батькивщина” уполномочена заявить о введении тотальной цензуры на ведущих украинских телеканалах в отношении любой критики в адрес действующей власти как со стороны оппозиции внутри страны, так и со стороны международной демократической общественности”, - отмечается в документе.

В партии напоминают, что на прошлой неделе Европейская народная партия, которая объединяет лидеров ведущих демократических стране Европы, на Политической Ассамблее ЕНП приняла резолюцию в отношении Украины. В резолюции, в частности, выражена обеспокоенность действиями власти “относительно притеснения свободы слова, уничтожения демократии, разрушения независимой судебной ветви власти, использования силовых органов для политических преследований и подготовки к фальсификации предстоящих выборов в местные советы”.

В партии “Батькивщина” отмечают, что документ, который отражает негативное восприятие мировым демократическим сообществом процессов внутри государства и вредит ее международному имиджу, в любой демократической стране вызвал бы невиданный резонанс и обсуждение.

Вместо этого ведущие украинские телеканалы почти единодушно проигнорировали в своих ежедневных и итоговых информационных выпусках сообщение о резолюции ЕНП, отмечают в партии и добавляют, что в целом телеканалы проигнорировали визит лидера “Батькивщина” Юлии ТИМОШЕНКО на международный форум в Брюссель.

Кроме того, 10 сентября этого года народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов Виктор ШВЕЦ на пресс-конференции в Киеве по результатам журналистского расследования, опубликованного на сайте «Украинская правда», обнародовал позицию фракции БЮТ о намерении инициировать отставку Николая АЗАРОВА с должности премьер-министра и требовать возбуждения в отношении него уголовного дела. По данным “Батькивщины”, сюжеты с пресс-конференции В.ШВЕЦА также не показали ведущие телеканалы.

“Также были недопущены к эфиру сюжеты о дальнейших событиях на прошлой неделе: заседании оппозиционного правительства, заседании ВСК относительно решения Стокгольмского суда, пресс-конференции экс-вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ”, - утверждают в партии.

В связи с этим руководство “Батькивщины” намерено сообщить международным мониторинговым организациям об “информационной блокаде, организованной властью” вокруг партии.